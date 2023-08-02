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Томские шеф-повара сразятся в турнире на «Празднике топора»

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Томских шеф-поваров и су-шефов приглашают принять участие в IV гастрономическом турнире «На Топорах!» в рамках международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора», сообщает пресс-служба областной администрации.

Согласно условиям турнира конкурсанты могут представлять как отдельные томские заведение, так и участвовать индивидуально. За 40 минут каждому им предстоит приготовить авторское блюдо с сибирским акцентом с использованием круп, дикоросов и продуктов местных производителей. Оценивать их будет компетентное жюри, возглавляемое президентом Федерации рестораторов и отельеров Сибири, международным судьей WACS Владимиром Бурковским.

Мероприятие пройдет 19 августа в 15.00 на главной сцене парка «Околица».

Для участия в турнире необходимо до 15 августа отправить форму заявки по электронной почте tomskloft@gmail.com или makarovayv@tomsk.gov.ru.

Подробнее о конкурсе можно узнать по номерам 8 (3822) 510-191 (Юлия Макарова, департамент потребительского рынка) и +7 913 845-99-18 (Денис Марачковский, оргкомитет конкурса).

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