Томичей приглашают на фестиваль коренных народов Сибири в выходные

В субботу, 5 августа, в Томской области состоится 16-й межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера», сообщает пресс-служба областной администрации. На нем покажут фрагменты национальных обрядов, пройдет парад делегаций фестиваля и театрализованный концерт с участием коллективов Сибири и Дальнего Востока, также будет работать выставка-ярмарка «Рукотворные чудеса».

Кроме этого, для участников организуют командную эстафету «Селькупская сноровка», фестиваль аэродизайна по этническим мотивам и гонки на обласках (сибирская гребная лодка, используемая коренным и старожильческим русским населением Западной и Средней Сибири — прим. ред.). Также все желающие смогут принять участие в розжиге «Костра дружбы» и присоединиться к хороводу «Ехарши».

Фестиваль пройдет на берегу Оськиного озера в селе Парабель. Он начнется в 11:00 и продлится до 18:00.

Фото: пресс-служба Администрации Томской области

На следующий день, 6 августа, фестиваль продолжиться научно-практической конференцией «IX парабельские чтения». По словам организаторов, в ней примут участие представители национальных диаспор, ученые-языковеды, этнографы и преподаватели томских вузов.

Томичей просят не использовать в день фестиваля беспилотные летательные аппараты и предупреждают, что за нарушении правил использования воздушного пространства грозит административный штраф в размере от 30 до 500 тысяч рублей.

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