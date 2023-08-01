Томичи могут воспользоваться картой колонок во время массового отключения воды
Во время массового отключения воды, запланированного на 3–6 августа, томичи могут воспользоваться водопроводными колонками для пополнения запасов. Их адреса отмечены карте 2ГИС, сообщает пресс-служба мэрии.
Также для удобства томичей на главной странице томской администрации появился специальный банер, при переходе на который открывается страница со всей актуальной информацией о предстоящем отключении. Там уже опубликован подробный график с указанием времени подвоза и телефоны для справок.
Томичей просят заранее, не менее, чем за 6 часов до отключения, запастись водой.
Напомним, с 23.30 четверга, 3 августа, до 12.00 воскресенья, 6 августа, в Томске ожидается массовое отключение холодной воды, связанное с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения. Вода будет отсутствовать в Октябрьском районе, части Ленинского района, в с. Тимирязевское, Дзержинское, Эушта, пос. Сосновый бор, Спутник, Росинка и мкр. Академгородок. С полным списком домов можно ознакомиться по ссылке.
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