18+
18+
РЕКЛАМА

Томичи могут воспользоваться картой колонок во время массового отключения воды

Город, ЖКХ, Томские новости, томск отключение вода ремонт сети новости томска мэрия карта колонок в томске где набрать воды Томичи могут воспользоваться картой колонок во время массового отключения воды

Во время массового отключения воды, запланированного на 3–6 августа, томичи могут воспользоваться водопроводными колонками для пополнения запасов. Их адреса отмечены карте 2ГИС, сообщает пресс-служба мэрии.

Также для удобства томичей на главной странице томской администрации появился специальный банер, при переходе на который открывается страница со всей актуальной информацией о предстоящем отключении. Там уже опубликован подробный график с указанием времени подвоза и телефоны для справок.

Томичей просят заранее, не менее, чем за 6 часов до отключения, запастись водой.

Напомним, с 23.30 четверга, 3 августа, до 12.00 воскресенья, 6 августа, в Томске ожидается массовое отключение холодной воды, связанное с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения. Вода будет отсутствовать в Октябрьском районе, части Ленинского района, в с. Тимирязевское, Дзержинское, Эушта, пос. Сосновый бор, Спутник, Росинка и мкр. Академгородок. С полным списком домов можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Ростелеком» зафиксировал летний рост спроса на «дачные» камеры видеонаблюдения на 20%

28 июля 2023
Томские новости

«Ростелеком» завел оптику в частный сектор города Асино Томской области

13 июля 2023
Томские новости

Водитель легкового автомобиля столкнулся с мотоциклистом на улице Гагарина в Томске

28 июля 2023
Томские новости

Девушка погибла после удара молнии в Томской области

13 июля 2023
Томские новости

В Томске перекроют участок ул. Крылова

2 июля 2023
Томские новости

Томичи могут проголосовать за Томск в конкурсе «Культурная столица года»

3 июля 2023
Томские новости

МегаФон расширил покрытие LTE в Томской области

7 июля 2023
Томские новости

В Томске на месяц закрыли главный ход в Университетскую рощу

10 июля 2023
Томские новости

В пригороде Томска Мегафон увеличил скорость 4G благодаря новым базовым станциям

1 августа 2023
<