Томичи могут воспользоваться картой колонок во время массового отключения воды

1 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Во время массового отключения воды, запланированного на 3–6 августа, томичи могут воспользоваться водопроводными колонками для пополнения запасов. Их адреса отмечены карте 2ГИС, сообщает пресс-служба мэрии.

Также для удобства томичей на главной странице томской администрации появился специальный банер, при переходе на который открывается страница со всей актуальной информацией о предстоящем отключении. Там уже опубликован подробный график с указанием времени подвоза и телефоны для справок.



Томичей просят заранее, не менее, чем за 6 часов до отключения, запастись водой.

Напомним, с 23.30 четверга, 3 августа, до 12.00 воскресенья, 6 августа, в Томске ожидается массовое отключение холодной воды, связанное с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения. Вода будет отсутствовать в Октябрьском районе, части Ленинского района, в с. Тимирязевское, Дзержинское, Эушта, пос. Сосновый бор, Спутник, Росинка и мкр. Академгородок. С полным списком домов можно ознакомиться по ссылке.

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