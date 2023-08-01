Сегодня в Томске стартует фестиваль региональной гастрономии «Тайгастро»

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2023 // Фото: taigastro.ru

С 1 по 20 августа в Томске, как и в других городах страны, пройдет ежегодный гастрономический фестиваль «Тайгастро». На нем рестораны-участники представят дегустационные сеты из трех блюд и напитка.

Как сообщают организаторы фестиваля, в этом году в «Тайгастро» примут участие более 200 заведений из 50 городов России.

Стоимость фестивальных сетов во всех ресторанах-участниках единая — 1000, 1500, 2000 или 2500 рублей. В дополнение к блюдам идет также безалкогольный или алкогольный напиток на выбор.

Томск на фестивале представят четыре ресторана: уже ежегодные участники — «Кухтерин» и «Нарым», а также Nova и «Река 827». Все заведения готовы предложить гостям сеты по 2000 рублей.

Сет ресторана «Кухтерин» Фото: представлено организаторами

Сет ресторана «Нарым» Фото: представлено организаторами

Сет ресторана «Река 827» Фото: представлено организаторами

Основная задача фестиваля — показать региональные кухни во всем их многообразии. Поэтому при создании блюд шеф-повара должны применять традиционные и современные техники приготовления и использовать локальные фермерские продукты, дичь, рыбу, лесные ягоды, грибы, травы и дикоросы.

Напомним, впервые гастрономический фестиваль «Тайгастро» был организован в августе 2021 года красноярским рестораном сибирской кухни Tunguska. Изначально он задумывался как сибирский гастрономический фестиваль, где главной целью было продемонстрировать исключительно сибирскую кухню. Но в 2022 году фестиваль приобрел всероссийский характер. В нем приняли участие заведения из Абакана, Барнаула, Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Кемерова, Красноярска, Москвы, Нижневартовска, Новосибирска, Омска, Перми, Санкт-Петербурга, Сочи, Томска, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Челябинска, Электростали, Якутска и Ярославля.

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