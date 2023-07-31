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«Ростелеком» в Томске создал защищенную сеть для ведущего производителя радиоэлектроники

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Ростелеком» предоставил каналы связи с использованием виртуальной частной сети (VPN) для ведущего производителя радиоэлектроники в России АО «НПФ «Микран».

Оператор объединил в единую цифровую сеть два подразделения компании, находящиеся в производственном и административном зданиях. По условиям контракта пропускная способность канала связи составляет 1 Гб/сек, что позволяет сотрудникам предприятия оперативно и без потери скорости взаимодействовать с большими объемами информации.

«“Ростелеком» благодаря развитой телекоммуникационной сети в регионе может обеспечить крупные организации необходимым набором цифровых продуктов. «Микран» уже более 20 лет является нашим партнером. Мы предоставляем предприятию доступ в интернет, телефонию и услуги виртуальной частной сети. Производитель при вводе в эксплуатацию своих новых объектов, заказывает у нас сервисы, которые уже оправдали себя и подтвердили свою необходимость», — пояснил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Корпоративные сети передачи данных формируют защищенное информационное пространство внутри организации. VPN предотвращает перехват трафика и утечку информации. Такая телекоммуникационная инфраструктура позволяет организовать единую систему электронного документооборота, даёт возможность работать с общей базой данных в режиме реального времени, предоставлять или ограничивать доступ для пользователей к определенным сетевым ресурсам.

«Наша компания имеет распределенную сеть офисов в городе и за его пределами, поэтому качественная и надёжная связь очень важна для бесперебойной работы всех подразделений. «Ростелеком» обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы качественно справиться с этой задачей», — прокомментировал начальник отдела информационных технологий АО «НПФ «Микран» Максим Басалаев.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в на сайте компании, а также по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

Основные направления деятельности АО «НПФ «Микран» — производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильных комплексов связи, комплексных решений в области связи и автоматизации.

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