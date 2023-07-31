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Красноярец проехал 750 км на мотоцикле, чтобы поступить в Томский политех

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30-летний Дмитрий Блынских из ЗАТО Зеленогорск Красноярского края проехал 750 километров на мотоцикле «Урал», выпущенном в 1980-м году, чтобы поступить в Томский политехнический университет, сообщает пресс-служба вуза.

По словам Дмитрия, он уже давно состоит в зеленогорском мотоклубе «BARGHEST MC» и вместе с другими байкерами объехал практически всю страну. Для своего путешествия в Томск он выбрал раритетный транспорт, несмотря на то, что в гараже у него стоит современный мотоцикл:

«Я решил, что мне будет интереснее проехаться именно на 43-летнем „Урале“. Это настоящий „дедушка“, — говорит Дмитрий. — Всего по дороге в Томск проехал около 750 километров. Немного подвела погода, между Красноярском и Ачинском попал под довольно-таки сильный дождь. Но в целом все было здорово. А сколько в общей сложности тысяч километров я накатал, если честно, сосчитать сложно».

Также Дмитрий рассказал, что окончил техникум по специальности «Монтаж и ремонт промышленного оборудования» и уже десять лет работает дефектоскопистом в лаборатории неразрушающего контроля на красноярской ГРЭС-2. Спустя время он понял, что хочет получить и высшее образование. Свои документы Дмитрий подал на направление» Приборостроение» Томского политехнического университета.

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