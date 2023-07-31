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Томские спортсмены привезли два золота с первенства России по тайскому боксу

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Двое томских спортсменов завоевали золотые медали в Чемпионате России по тайскому боксу муайтай. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, соревнования проходили в Тюмени с 26 по 30 июля.

Уточняется, что на состязания съехались около 500 спортсменов из 48 регионов страны. Томскую область представляли семь спортсменов, двое из которых стали победителями среди юниоров 14-15 лет.

В весовой категории 60 кг золото одержал Вячеслав Павлов, в весе 81 кг — Денис Богатыренко. Их тренируют Евгений Иоч, Дмитрий Голдинов и Артем Винокуров.

Отмечается, что оба томских спортсмена за победу в первенстве России получили право выступить на Чемпионате мира по муайтай, который состоится в сентябре этого года в Кемере (Турция).

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