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В понедельник в Томске сохранится пасмурная погода

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В понедельник, 31 июля, в Томске сохранится пасмурная погода. Ожидаются дожди и грозы, местами порывы ветра до 17 м/с, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

«По Томску ночью и днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура днем от +24 до +26°С», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по области возможны ливни, днем при грозах порывы ветра могут быть до 22 м/с.

В связи с получением данного прогноза томичей просят помнить о мерах безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

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