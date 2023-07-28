Северчанин хотел заработать на инвестициях, но потерял более 2 миллионов рублей

28 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В Северске произошел новый случай мошенничества, в результате которого местный житель потерял больше 2 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 53-летний мужчина получил сообщение с предложением заработать на инвестициях. Через приложение мужчина связался с «менеджером компании», который объяснил, что для начала заработка на указанный счет 20 тыс. рублей. После этого мошенники перевели на счет потерпевшего 3 тыс. рублей «прибыли», чтобы убедить в выгодности инвестиций, и попросили вложить большую сумму денег.

В итоге житель Северска перевел на «инвестиционный счет» более 2 млн рублей. Прибыли, как и потраченных денег, мужчина не получил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Полиция напоминает гражданам быть осторожными и не совершать финансовые операции по указанию неизвестных лиц.

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