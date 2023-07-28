Арендаторам «Домов за рубль» могут разрешить выкупать их с условием охраны
Томские «Дома за рубль» могут продавать арендаторам при условии их охраны. Соответствующее предложение во время сегодняшнего выездного совещания сделал и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, подобная мера должна защитить памятники деревянного зодчества от неправильной перестройки и обеспечить сохранность объекта на долгие годы.
Во время объезда и. о. мэра посетил дом по ул. Пушкина, 28в, работы в котором планируют завершить к осени. Второй точкой стало здание по ул. Советская, 35, третьей — дом на Московском тракте, 7, который планируется к сдаче к следующему лету. На последнем доме координатор восстановительных работ Евгений Меняйло затронул тему передачи в собственность объектов культурного наследия, работа над которым сложнее и требует более тщательной подготовки.
«Объекты культурного наследия инвесторам намного труднее восстанавливать — это дороже, необходима специальная документация и лицензия. При этом в итоге дом остаётся в аренде, а не в собственности. Это является большим препятствием развития программы, о котором нам постоянно говорят инвесторы. Поэтому мы приняли решение предоставить возможность получить отреставрированные дома в собственность. Но — только со статусом объектов культурного наследия, потому что это даёт дому защиту от уничтожения и перестройки. В итоге мы получим главный результат — дома, которые будут радовать томичей, а инвесторам приносить доход», — сказал и.о. мэра Михаил Ратнер.
Всего с начала работы программы «Дом за рубль» инвесторам было передано в аренду 47 объектов: работы на 8 уже завершены, на 17 — активно ведутся. Домами для восстановления интересуются не только томские предприниматели, но и иногородние.
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