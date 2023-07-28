Арендаторам «Домов за рубль» могут разрешить выкупать их с условием охраны

28 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томские «Дома за рубль» могут продавать арендаторам при условии их охраны. Соответствующее предложение во время сегодняшнего выездного совещания сделал и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, подобная мера должна защитить памятники деревянного зодчества от неправильной перестройки и обеспечить сохранность объекта на долгие годы.

Во время объезда и. о. мэра посетил дом по ул. Пушкина, 28в, работы в котором планируют завершить к осени. Второй точкой стало здание по ул. Советская, 35, третьей — дом на Московском тракте, 7, который планируется к сдаче к следующему лету. На последнем доме координатор восстановительных работ Евгений Меняйло затронул тему передачи в собственность объектов культурного наследия, работа над которым сложнее и требует более тщательной подготовки.

«Объекты культурного наследия инвесторам намного труднее восстанавливать — это дороже, необходима специальная документация и лицензия. При этом в итоге дом остаётся в аренде, а не в собственности. Это является большим препятствием развития программы, о котором нам постоянно говорят инвесторы. Поэтому мы приняли решение предоставить возможность получить отреставрированные дома в собственность. Но — только со статусом объектов культурного наследия, потому что это даёт дому защиту от уничтожения и перестройки. В итоге мы получим главный результат — дома, которые будут радовать томичей, а инвесторам приносить доход», — сказал и.о. мэра Михаил Ратнер.

Всего с начала работы программы «Дом за рубль» инвесторам было передано в аренду 47 объектов: работы на 8 уже завершены, на 17 — активно ведутся. Домами для восстановления интересуются не только томские предприниматели, но и иногородние.

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