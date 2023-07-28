В выходные томичей ждут грозы и ливни

28 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ближайшие дни, 29–31 июля, томичей ждет ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, местами порывы ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят помнить о мерах безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

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