Водитель легкового автомобиля столкнулся с мотоциклистом на улице Гагарина в Томске

28 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Вчера, 27 июля, в Томске столкнулись Toyota Crown и мотоцикл KN 250GY XR25, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.20 на ул. Гагарина, 56. По предварительным данным, водитель Toyota Crown выехал на нерегулируемым перекресток со второстепенной дороги, не предоставив преимущество мотоциклу.

В результате ДТП, мотоциклист с травмами доставлен в больницу. В салоне автомобиля перевозили грудного ребенка. Мальчик был пристегнут в детском удерживающем устройстве, благодаря чему не пострадал.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефоны 8 (3822) 794-693, 664-422, 664-424.

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