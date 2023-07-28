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В Томской области алиментщик заплатил полмиллиона рублей, чтобы выехать за границу

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Северчанин расплатился с полумиллионным долгом по алиментам, чтобы выехать за границу, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Денежные средства на содержание детей жителя Северска поступали из его пенсии. Задолженности он не имел, однако, через несколько лет от матери его детей приставу поступила информация о возможном дополнительном доходе гражданина.

«Женщина посчитала, что материально бывший супруг живет с новой семьей очень хорошо и, соответственно, может помимо пенсии иметь еще и заработок», — говорится в сообщении.

Тогда сотрудник отделения судебных приставов сделала запросы в регистрирующие органы и выяснила, что полтора года назад алиментщик трудоустроился в одну из нефтедобывающих организаций. Исходя из его зарплаты пристав насчитала задолженность в 500 тыс. рублей.

Служитель закона незамедлительно обратила взыскание на доход должника по месту работы. Первый платеж составил около 20 тыс. рублей, однако вскоре сумма была погашена полностью: гражданин планировал провести отпуск за границей, но долг не давал возможности выехать за пределы страны.

Несмотря на полную оплату долга, в отношении алиментщика решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за непредоставление данных о трудоустройстве по ст. 17.14 КоАП РФ. Согласно законодательству должник обязан сообщать приставу о всех источниках своего дохода.

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