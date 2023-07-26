«Ростелеком» построил оптику еще в четырех томских селах

26 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» построил волоконно-оптические сети связи в селах Могильный Мыс и Озерное Колпашевского, Павлово Каргасокского и Борики Томского районов области. Для тысячи домохозяйств, расположенных в этих населенных пунктах, провайдер проложил 15 километров оптики.

Теперь у жителей есть техническая возможность пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/сек, интерактивным телевидением и домашним видеонаблюдением.

«Ростелеком» подключает абонентов по технологии пассивных оптических сетей (GPON), при которой кабель прокладывается от распределительного узла связи до оконечного оборудования, расположенного непосредственно в жилище абонента. Такая схема позволяет исключить электромагнитные помехи на сети и потерю скорости соединения при подключении нескольких устройств, а используемый оптический терминал со встроенным Wi-Fi модулем экономичен с точки зрения энергопотребления.

При подключении интернета «Ростелекома» абонентам становится доступен цифровой видеосервис Wink, который открывает возможности просмотра видеоконтента сразу нескольких стриминговых платформ — Wink, Amediateka, more.tv, START, viju и 80 000 фильмов и сериалов в Full HD из собственного каталога кинотеатра.

«Строительство цифровых сетей в сельских районах идет как по собственным инвестиционным проектам компании, так и в рамках федеральных программ. С начала года мы охватили оптикой 17 населенных пунктов области», — сообщил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком» для удобства абонентов предлагает объединить используемые услуги в одном лицевом счете, что позволяет клиентам не только получать выгоду, но и управлять всеми сервисами в личном кабинете на сайте или мобильном приложении, а также обращаться за сервисной поддержкой в рамках одного звонка на горячую линию или в онлайн-чате.

Подробную информацию о подключении услуг можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

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