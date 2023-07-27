В выходные в Томске изменится схема движения общественного транспорта на Фрунзе

27 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

В ближайшие выходные в Томске в связи с проведением ремонтных работ на тепломагистрали №3 изменится схема движение по пр. Фрунзе.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, с 21.00 пятницы, 28 июля, до 16.00 воскресенья, 30 июля, будет перекрыто движение транспорта по пр. Фрунзе на участке от ул. Кулагина до ул. Елизаровых. Работы будут проводиться в районе дома по пр. Фрунзе, 123/1.

В связи с этим до воскресенья будет закрыто движение всех троллейбусных маршрутов. Автобусы маршрутов № 5, 8/9, 13/14, 30/33, 53, 16/131 от пр. Комсомольского в сторону ул. Елизаровых будут двигаться по схеме: пр. Фрунзе — ул. Кулагина — ул. Елизаровых — далее по маршруту. В обратном направлении путь следования будет пролегать через ул. Балтийская — ул. Сибирская — ул. Льва Толстого — пр. Фрунзе и далее возвращаться на привычный маршрут.

Остальной транспорт будет двигаться, руководствуясь временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании путей передвижения по городу.

Иллюстрация: пресс-служба мэрии

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