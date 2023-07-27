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Томичи смогут улететь в Таиланд прямыми чартерами

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Прямое чартерное авиасообщение Томска и Таиланда возобновлено после трехлетнего перерыва, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

«У томичей вновь появится возможность комфортно улететь по направлению Томск — Паттайя (Таиланд), Томск — Пхукет (Таиланд). Уже сформирована зимняя программа по курортным направлениям с прямыми вылетами из Томска туроператора „Anex“», — говорится в сообщении.

По данным туроператора, уже открыта продажа туров по направлению Томск — Пхукет (Таиланд). Полеты будут выполняться с 31 октября 2023 по 19 марта 2024 года авиакомпанией «Azur Air».

Чартерные рейсы по направлению Томск — Паттайя (Таиланд) будут выполняться с 5 ноября 2023 года по 1 апреля 2024 года авиакомпанией «Azur Air».

Условия бронирования, стоимость путевок, даты вылета и продолжительность туров можно узнать в турагентствах города.

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