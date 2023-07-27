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Бывший глава департамента культуры Томской области предстанет перед судом за хищение 3 млн рублей

Судебные дела, Томские новости, задержали арестовали интересные новости Томска судебные дела Бывший глава департамента культуры Томской области предстанет перед судом за хищение 3 млн рублей

Ленинский районный суд города Томска вынесет решение в отношении бывшего главы облдепартамента культуры Павла Волка, обвиняемого в хищении денежных средств государственного образовательного учреждения в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, начальник департамента по культуре в период с 2009 по 2017 годы дал указание своим подчиненным сотрудникам фиктивно трудоустроить в государственное образовательное учреждение лицо, которое не будет выполнять трудовые обязанности. За это лицо обвиняемый получал заработную плату, премии и надбавки. После его назначения на должность начальника департамента по культуре Томской области, Павел Волк продолжил получать за фиктивного работника заработную плату.

Общая сумма ущерба, причиненного государственному образовательному учреждению, составила более трех миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемый временно отстранен от занимаемой должности, на его имущество наложен арест. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Павел Волк был задержан по подозрению в хищении не менее 900 тыс. рублей в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций, где он ранее работал директором. По предварительным данным, указанная сумма была выделена на зарплату фиктивно трудоустроенному сотруднику в течение 8 лет. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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