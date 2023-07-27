Абитуриентов и их родителей приглашают на антистресс-вечеринку в Томский политех

27 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В среду, 2 августа, Томский политех организует большую антистресс-вечеринку «Политех Вайб». Приемная комиссия в этот день будет работать до 21.00, а в кампусе и Инженерном дворике абитуриентов будет ждать программа от инженерных и исследовательских школ вуза и партнеров.

Программа дня начнется в 13.00 с экскурсии по кампусу вуза. Абитуриенты и родители пройдут по студенческим улицам, узнают о популярных местах общепита, посетят Научно-техническую библиотеку, Международный культурный центр, где проводятся многие студенческие мероприятия, познакомятся с Медиацентром вуза. Отдельной точкой экскурсии станет посещение общежития вуза, в котором участники экскурсии смогут заглянуть в комнаты к политехникам и познакомиться с одним из заведующих.

Экскурсия пешеходная, поэтому ее участникам советуют надеть удобную обувь, одежду по погоде, взять зонт на случай дождя. Сбор экскурсантов пройдет в холле первого этажа Главного корпуса ТПУ (пр. Ленина, 30).

В 16.00 в Инженерном дворике Томского политеха (пр. Ленина, 30, вход справа от корпуса) пройдет большое родительское собрание. На нем абитуриенты и их родители смогут узнать все подробности об учебной и внеучебной деятельности студентов, получить ответы на все вопросы о заселении в общежития, необходимых вещах для первокурсника и узнать подробности о дополнительных преимуществах для студентов — военном учебном центре, стипендиях, грантах, дополнительных программах развития, а также лично пообщаться со студентами.

В 17.30 в инженерном дворике начнут работать больше 20 антистресс-точек. Так, абитуриенты смогут попрыгать на батуте, сыграть в гигантскую дженгу, избавиться от своих справочников ЕГЭ, собрать из LEGO разные инженерные конструкции, написать письмо себе будущему, отдохнуть в релакс-зонах, создать устройство запуска самолета и многое другое. В интерактивных зонах у абитуриентов будет возможность выиграть жетоны, которые потом можно отменять на призы от Томского политеха.

Завершатся мероприятия дискотекой на главной сцене Инженерного дворика. Она начнется в 21.00 с выступления студенческих групп и продолжится программой от диджея.

Посетить мероприятия «Политех Вайб» смогут все желающие. Для этого необходимо просто пройти регистрацию на сайте. Кроме того, для иногородних абитуриентов и их родителей Томский политех предоставляет возможность проживания в кампусе вуза. Места для проживания расположены в санатории-профилактории вуза (ул. Усова, 13), в пяти минутах ходьбы от Главного корпуса. Узнать о наличии мест и забронировать номер можно по телефону 8 (3822) 706-375 (администратор Наталья Петровна). Стоимость проживания одного человека — 550 рублей в сутки. При бронировании необходимо указать администратору, что вы являетесь абитуриентом Томского политеха.

Также все желающие могут успеть подать документы на поступление — их будут принимать в четырех аудиториях Главного корпуса ТПУ (пр. Ленина, 30, 2-й этаж): 234, 227, 209 и 204-й. В корпусе работают волонтеры, которые встречают ребят и подсказывают нужную аудиторию. Абитуриенты смогут донести недостающие документы и задать все интересующие вопросы.

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