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Томичам будут подвозить воду во время масштабного отключения в начале августа

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Во время масштабного отключения, запланированного на 3–6 августа, томичам будут подвозить питьевую воду в 20 специальных бочках и цистернах, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сейчас утверждается график подвоза воды в районы, попадающие под отключение. Ставим задачу, чтобы на одну точку цистерна приезжала три раза в день — утром, в обед и вечером, и жители могли пополнить свои запасы. Точки определяем совместно с районными администрациями, чтобы они были наиболее удобны для томичей», — рассказал и.о. заммэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров в ходе оперативного совещания по предстоящему отключению.

В медицинские, социальные учреждения и учреждения культуры будет организован подвоз воды, также там самостоятельно произведут запас ресурса. Детские сады, попадающие под отключение, в пятницу, 4 августа, не будут принимать воспитанников.

Уточняется, что как только график подвоза воды будет утвержден, информация будет доведена до жителей через управляющие организации и домовые чаты, а также через СМИ.

Добавим, уточнить информацию по отключению воды можно по единому номеру диспетчерской службы «Томскводоканала» 90-50-90.

Напомним, в первые выходные августа жителей Томска ожидает масштабное отключение воды, связанное с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения. Рабочие заменят запорную арматуру диаметром от 300 мм до 1 200 мм в городе, а также в районе артезианских скважин. Предполагается, что после этого получится снизить количество повреждений на сетях водоснабжений.

На время проведения работ, с 23.30 четверга, 3 августа, до 12.00 воскресенья, 6 августа, без воды останутся жители более 9 100 домов. С их полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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