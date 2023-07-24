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В Томске ребенок «стрелял» с балкона из игрушечного автомата — проводится проверка

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Томские полицейские проводят проверку после сообщений о несовершеннолетнем, который, возможно, стрелял с балкона.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, информация о происшествии в одном из домов Октябрьского района Томска появилась в интернете. Сотрудниками полиции установлены участники произошедшего.

«По предварительным данным, 6-летний ребенок использовал игрушечный автомат», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.

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