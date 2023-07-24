Оксана Козловская: решение о продолжении строительства кампуса стратегически важно для региона

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

На президиуме Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации принято решение о продолжении реализации в Томской области проекта строительства межвузовского кампуса в рамках концессионного соглашения. Также на заседании согласован земельный участок для его размещения на резервных территориях Особой экономической зоны «Томск».

Как уточняют на сайте регионального парламента, до 1 сентября текущего года администрации региона необходимо доработать финансово-экономическую модель и подписать концессионное соглашение по реализации проекта «Современный межвузовский кампус в г. Томске». Приступить к проведению землеустроительных работ и инженерным изысканиям на земельном участке по адресу: пос. Заварзино-Радиостанция №1, 2. Срок окончания строительства кампуса — III квартал 2027 года.

— Это стратегически важный для Томской области проект. Он усиливает приоритетность образования и науки в развитии региона. По прогнозам экономистов, реализация проекта позволит увеличить долю наукоемких технологий и производств в составе валового регионального продукта, — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. — На площадке думы нам предстоит обсудить финансово-экономическую модель кампуса. Это необходимо, в частности, чтобы подтвердить в областном бюджете лимиты гарантированного софинансирования федерального гранта.

В областном бюджете на строительство кампуса (2025–2027 годы) необходимо предусмотреть около 900 миллионов рублей — софинансирование гранта из федерального бюджета в размере 18 млрд рублей, который получит Томская область на реализацию проекта. Расходы областного бюджета на технологическое подключение до границы земельного участка на 2024–2025 годы предварительно составят 760 млн рублей.

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