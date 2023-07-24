У Томского экономико-промышленного колледжа новый директор

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 24 июля, приступил к работе новый директор Томского экономико-промышленного колледжа Денис Иванов.

Как передает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника областного департамента профессионального образования Юрия Калинюка, главной задачей нового директора является развитие колледжа с учетом новых вызовов по подготовке кадров для промышленных предприятий региона.

В колледже обучается более тысячи студентов по 15 профессиям и специальностям, среди которых «Экономика и бухгалтерский учет», «Аддитивные технологии», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Информационные системы и программирование», «Слесарь» и другие.

Денис Иванов родился в Кемеровской области, где жил и работал до марта 2023 года. Более 15 лет работал в системе образования: педагог дополнительного образования, директор школ, руководитель центра и помощник проректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Имеет опыт работы на промышленных предприятиях.

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