В Северске Land Cruiser сбил человека на электросамокате

23 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 23 июля, в Северске произошло столкновение Toyota Land Cruiser и электросамоката, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.20 в районе дома по пр. Коммунистический, 45. По предварительным данным, столкновение произошло, когда иномарка выезжала с дворовой территории.

В результате происшествия 29-летний электросамокатчик с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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