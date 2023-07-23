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В Северске Land Cruiser сбил человека на электросамокате

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Сегодня, 23 июля, в Северске произошло столкновение Toyota Land Cruiser и электросамоката, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.20 в районе дома по пр. Коммунистический, 45. По предварительным данным, столкновение произошло, когда иномарка выезжала с дворовой территории.

В результате происшествия 29-летний электросамокатчик с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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