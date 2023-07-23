В Северске Land Cruiser сбил человека на электросамокате
23 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня, 23 июля, в Северске произошло столкновение Toyota Land Cruiser и электросамоката, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 18.20 в районе дома по пр. Коммунистический, 45. По предварительным данным, столкновение произошло, когда иномарка выезжала с дворовой территории.
В результате происшествия 29-летний электросамокатчик с травмами доставлен в медицинское учреждение.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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