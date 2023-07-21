Томичей приглашают на джазовый open air в музейном саду

Томский Обзор / Фото: 21 июля 2023 // Фото: events.nethouse.ru/

В пятницу, 11 августа, на сцене сада Томского областного краеведческого музея выступят джазовый оркестр «Сибирский Диксиленд», Наталья Соболева и Андрей Иноземцев, сообщают организаторы.

Джаз-оркестр «Сибирский Диксиленд» под руководством Сергея Гершеновича, джазовая певица — Наталья Соболева, а также крунер Андрей Иноземцев исполнят классику эстрадного джаза: Синатру, Фицджеральда, Утесова, Дунаевского и Цфасмана.

Кроме того, для гостей будет организован фудкорт.

Мероприятие стартует в 19.00 по адресу: пр. Ленина, 75. Билеты можно купить на сайте. По промокоду GOROD можно получить скидку 12%. В 18.30 сбор друзей и гостей. Окончание мероприятия в 21.30.

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