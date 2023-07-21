18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на джазовый open air в музейном саду

Культура в Томске, Отдых, Томские новости, концерт куда сходить музыка музейный сад интересные новости Томска Томичей приглашают на джазовый open air в музейном саду

В пятницу, 11 августа, на сцене сада Томского областного краеведческого музея выступят джазовый оркестр «Сибирский Диксиленд», Наталья Соболева и Андрей Иноземцев, сообщают организаторы.

Джаз-оркестр «Сибирский Диксиленд» под руководством Сергея Гершеновича, джазовая певица — Наталья Соболева, а также крунер Андрей Иноземцев исполнят классику эстрадного джаза: Синатру, Фицджеральда, Утесова, Дунаевского и Цфасмана.

Кроме того, для гостей будет организован фудкорт.

Мероприятие стартует в 19.00 по адресу: пр. Ленина, 75. Билеты можно купить на сайте. По промокоду GOROD можно получить скидку 12%. В 18.30 сбор друзей и гостей. Окончание мероприятия в 21.30.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку щенков и котят в музейный сад

14 июля 2023
Томские новости

В Томске перекроют движение на участке ул. Советской

12 июля 2023
Рассказано

Скандинавия, деревянный викинг, глёг и «Дом за рубль»: как работает четырехзвездный отель в центре Томска

29 июня 2023
Томские новости

«Ростелеком» охватил сотовой связью еще шесть сел Томской области

30 июня 2023
Томские новости

Более тысячи томичей зажгли «свечи памяти»

22 июня 2023
Томские новости

Томичи смогут бесплатно посетить музеи томского меда

3 июля 2023
Томские новости

Томские транспортные полицейские отпустили добытых браконьерами стрелядей и осетров

22 июня 2023
Краеведение

Курорт 1914 года. Как отдыхали в «Сибирской Швейцарии» в начале XX века

17 июля 2023
Томские новости

Три торговых центра эвакуировали в Томске из-за сообщений о минировании

6 июля 2023