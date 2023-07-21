Концессионное соглашение по строительству межуниверситетского кампуса в Томске заключат в сентябре

21 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Концессия по строительству межуниверситетского кампуса на резервной территории особой экономической зоны должна быть заключена в сентябре 2023 года. Соответствующее поручение дал губернатор региона Владимир Мазур на прошедшем накануне профильном расширенном совещании.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, предполагается, что строительство кампуса будет завершено в третьем квартале 2027 года. Площадь объекта составит 191 тыс. квадратных метров и будет включать гостиницу для студентов на шесть тысяч мест, многофункциональный учебный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Окончательные параметры площади объекта будут уточнены после завершения проектирования.

«Предполагаемая предельная стоимость проекта — 41,66 миллиарда рублей, она подтверждена Главгосэкспертизой России. Наши расходы на технологическое присоединение предварительно составят 760 миллионов рублей с 2024 по 2026 годы. Также на строительной фазе реализации проекта (2025–2027 годы) мы должны предусмотреть софинансирование около 900 миллионов рублей плюсом к гранту из федерального бюджета в размере 18 миллиардов рублей», — сказал губернатор.

Он также отметил, что администрация региона ведет работу с правительством, чтобы сократить размер ежегодных выплат из регионального бюджета для обеспечения выкупа и содержания кампуса на этапе его эксплуатации.

Кроме того, губернатор уточнил, что в августе на территории особой экономической зоны «Томск» начнется строительство инжинирингового центра химико-технологического профиля. Предполагается, что это «даст возможность студентам одновременно с учебой проходить практику и работать в этих технологических компаниях»

«У нас с университетами уже есть наработки по созданию новых технологических производств на территории ОЭЗ. Мы предполагаем, что в кампусе будут жить студенты, магистры и аспиранты, обучающиеся по ключевым направлениям программ технологического суверенитета для Томской области. Прежде всего, это микроэлектроника, малотоннажная химия, агробиотехнологии и искусственный интеллект», — сказал Владимир Мазур.

Ранее сообщалось, что в Томске будет построен многофункциональный студенческий кампус на 10 тыс. мест. Помимо общежитий, в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и центры исследований и разработок крупных промышленных компаний.

Газпромбанк и группа компаний «Гранит» учредили совместную компанию ООО «Томский студенческий кампус», которая выступила с частной концессионной инициативой по созданию кампуса.

Изначально предполагалось, что кампус разместится на левом берегу реки Томь напротив Лагерного сада, но в конце марта Миобрнауки и Минстрой предложили построить его в поселке Заварзино-Радиостанция (восточная окраина Томска) в непосредственной близости от ОЭЗ.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка). Томская ОЭЗ специализируется на четырех направлениях: IT и электроника, медицина и биотехнологии, новые материалы и нанотехнологии, а также ресурсосберегающие технологии. По данным на 10 января этого года, резидентами ОЭЗ являются 40 компаний.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».