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Жители более 9 тыс. домов Томска на двое суток останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды дали воду интересные новости Томска ЖКХ Жители более 9 тыс. домов Томска на двое суток останутся без воды

В первые выходные августа жителей Томска ожидает масштабное отключение воды, связанное с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Рабочие заменят запорную арматуру диаметром от 300 мм до 1 200 мм в городе, а также в районе артезианских скважин. Предполагается, что после этого получится снизить количество повреждений на сетях водоснабжений.

На время проведения работ, с 23.30 четверга, 3 августа, до 12.00 воскресенья, 6 августа, без воды останутся жители более 9 100 домов. С их полным списком можно ознакомиться по ссылке.

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

В настоящее время администрация Томска и представители компании прорабатывают графики подвоза воды к социальным объектам и в жилые микрорайоны.

Уточнить вопросы по поводу отключения томичи могут по телефонам оперативно-дежурной службы Томска 005 и по единому номеру Центральной диспетчерской службы «Томскводоканала» 90-50-90.

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