Трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Томске

20 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 20 июля, в Томске столкнулись ВАЗ 211 и Nissan Note, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 3.00 на регулируемом перекрестке улицы Шевченко и проспекта Фрунзе. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 35-летний мужчина-водитель иномарки, 58-летний мужчина-водитель и 22-летняя женщина-пассажир, находившиеся в автомобиле ВАЗ 2111.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».