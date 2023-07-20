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Трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Томске

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Сегодня, 20 июля, в Томске столкнулись ВАЗ 211 и Nissan Note, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 3.00 на регулируемом перекрестке улицы Шевченко и проспекта Фрунзе. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 35-летний мужчина-водитель иномарки, 58-летний мужчина-водитель и 22-летняя женщина-пассажир, находившиеся в автомобиле ВАЗ 2111.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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