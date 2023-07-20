Томичей приглашают на «Вечер научных страшилок»

20 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 27 июля, в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Томска пройдет научно-популярное ток-шоу «Вечер научных страшилок». Эксперты развеют мифы, связанные с развитием детей, мобильной связью и жизнью в атомных городах.

На встрече Андрей Коломейцев, кандидат технических наук доцент отделения электронной инженерии инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политеха, расскажет о том, как обезопасить себя в сети и не поддаться необоснованному страху перед 5G.

От Елены Есипенко, кандидата биологических наук, доцента кафедры генетической и клинической психологии факультета психологии Томского госуниверситета, гости узнают о мифах, связанных с разными этапами развития ребёнка. Она объяснит, что можно, а что нельзя говорить детям в разном возрасте с научной точки зрения.

Владимир Андреев, кандидат технических наук, доцент кафедры химии и технологии материалов современной энергетики Северского технологического института НИЯУ МИФИ, прочтет небольшую лекцию на тему безопасности жизни в атомных городах. Спикер развеет мифы об облучении жителей таких городов атомными предприятиями и о возникновении из-за их работы природных аномалий, а также расскажет, как живёт закрытый город Северск.

Начало мероприятия в 19:30 по адресу: пл. Ленина, 8, вход с торца, второй этаж. Вход свободный по предварительной регистрации.

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