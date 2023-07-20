Томск стал чемпионом по количеству заявок на участие в кинофестивале

Томск стал чемпионом по количеству заявок на участие в фестивале сибирского короткометражного кино Makers of Siberia Film Festival. В нашем городе было снято более 40 короткометражек, поступивших на конкурс, сообщают организаторы.

Всего на фестиваль было подано 270 заявок. Второе место по количеству занимает Красноярск (32), а на третьем оказалась Тюмень (29). В целом география конкурса охватила самые разные города Сибири: Новосибирск, Барнаул, Иркутск, Омск, Улан-Удэ, Якутск, Гусиноозерск (Бурятия), Ушканьи острова (Байкал), Шарыпово, Нефтеюганск, Братск и др.

Сейчас прием заявок заявок завершен, с ними начинает работу команда отборщиков. В августе будет сформирован лонг-лист конкурсных фильмов, который будет передан для оценки жюри.

Показы лучших фильмов конкурсной программы состоятся 21 и 22 октября в Санкт-Петербурге; после этого их можно будет посмотреть в Тюмени, Омске, Томске, Ханты-Мансийске и Красноярске. Главный приз фестиваля — грант на съемки следующего фильма в размере 200 000 рублей. Предусмотрен также и специальный приз от партнеров мероприятия — школы визуальных культур и современных профессий BBE — автору выбранного ими фильма будет предоставлено место на курсе «Режиссура монтажа».

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