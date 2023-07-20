Спустя несколько лет в Томск вернутся «Виниловые танцы»

В ближайшую субботу, 22 июля, в Томске после четырехлетнего перерыва вновь состоится встреча коллекционеров и любителей винила, которую проводит пиццерия Make Love Pizza.

Как уточняют организаторы, с 16:00 до 21:00 во внутреннем дворике заведения по адресу пр. Ленина 85а пройдет «Виниловый маркет». Здесь все желающие смогут приобрести виниловые пластинки от томских коллекционеров. Вход свободный.

В 22.00 в подвальчике Make Love Pizza начнется вечеринка «Виниловые танцы». По словам организаторов, музыка на локациях будет отличаться: на маркете будут играть хип-хоп, диско и фанк музыка, на самом рейве — преимущественно хаус.

Стоимость билетов на «Виниловые танцы» — 200 рублей. Купить их можно здесь. Стоимость билетов на входе — 300 рублей.

Подробности можно узнать в группах события ВКонтакте: «Виниловый маркет» и «Виниловые танцы».

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