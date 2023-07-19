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В Томске началась установка деформационного шва на Коммунальном мосту

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Подрядчик начал устанавливать деформационный шов в рамках ремонта Коммунального моста в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

В Томск конструкция прибыла в понедельник. Сегодня шов подняли на мост и будут устанавливать в течение нескольких дней. Работы идут в районе 1-й опоры.

По информации департамента капитального строительства, на сегодняшний день на объекте задействовано 79 человек, работы идет по графику. Помимо установки деформационного шва специалисты занимаются устройством гидроизоляции на железобетонной плите, установкой водоотводного лотка, перильного ограждения, ливневой канализации и другими видами работ.

Кроме того, «Горсети» прокладывают кабель для наружного освещения и в конце недели планируют начать установку опор уличных фонарей.

В сообщении уточняется, что второй шов будет установлен в районе девятой опоры. Его уже купили и он ждет отгрузки с завода-изготовителя.

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