В Томской области зафиксирована наибольшая площадь лесных пожаров в 2023 году

19 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С начала лесопожарного сезона в Томской области зафиксирована наибольшая в Сибири площадь лесных пожаров, передает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на исполняющего обязанности начальника департамента лесного хозяйства по СФО Константина Николайченко.

На втором месте по площадям возгораний Алтайский край с 22,426 тыс. га. Далее следуют Красноярский край (15,563 тыс. га) и Омская область (9,9 тыс. га).

Всего с начала пожароопасного сезона 2023 года на территории субъектов СФО зарегистрировано более 2,2 тыс. лесных пожаров зарегистрировано.

«С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 2 тыс. 207 лесных пожаров, это в 1,6 раза меньше, чем в 2022 году. Огнём пройдено 153,8 тыс. га, что меньше по площади в 2,4 раза», — сказал Николайченко журналистам в среду.

На данный момент пожароопасный режим действует во всех 10 субъектах округа, особый противопожарный режим — на территории четырёх регионов: Тувы (в 19 муниципальных образованиях), Алтайского края (в трёх муниципальных образованиях) и Красноярского края (в пяти муниципальных образованиях), а также всей на территории Томской области.

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