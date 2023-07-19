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В Томске перекроют движение на участке проспекта Развития

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В воскресенье, 23 июля, в Томске временно ограничат движение от здания пр. Развития, 3 до дома пр. Развития, 27, сообщается на сайте администрации Томска.

Перекрытие движения продлится с 7.00 до 15.00.

«Ограничение связано с проведением велозаезда. Его проводит Федерация триатлона», — уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижения по городу.

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