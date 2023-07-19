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В Томске открылся корпоративный университет управления

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Сегодня, 19 июля, в Томске открылся корпоративный университет управления «Исток». В учреждении, расположившемся в здании на Московском тракте, 12, государственные гражданские и муниципальные служащие региона будут повышать профессиональные компетенции.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в корпоративном университете управления Томской области будут проходить повышение квалификации и переподготовку государственные гражданские служащие исполнительных органов власти и работники муниципалитетов. Вести соответствующие курсы будут эксперты-практики из разных отраслей экономики и социальной сферы.

«Работа корпоративного университета должна быть направлена на подготовку кадров для решения наиболее острых проблем, волнующих жителей нашего региона, повышение эффективности работы служащих и развитие их профессиональной культуры», — отметил на церемонии открытия губернатор Томской области Владимир Мазур.

По его словам, главная задача корпоративного университета — это повышение эффективности государственного и муниципального управления, рост экономики и улучшение качества жизни людей.

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