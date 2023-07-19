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В Томске задержали подозреваемого в убийстве на Фрунзенском рынке

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Накануне, 18 июля, томские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве на Фрунзенском рынке, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правонарушителя — ранее судимого 28-летнего томича — нашли сотрудники патрульно-постовой службы в районе Михайловской рощи. Увидев полицейских он попытался скрыться, а при задержании оказал сопротивление. При досмотре у подозреваемого обнаружили нож, который был направлен на исследование. Самого мужчину передали в следственные органы.

Напомним, накануне, 18 июля, в Томске на Фрунзенском рынке злоумышленник взял с прилавка несколько мандаринов, на требование продавца оплатить товар, ответил отказом. Очевидец происходящего сделал неизвестному замечание, после чего между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый достал нож, нанес гражданину не менее двух ударов и с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший впоследствии скончался.

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