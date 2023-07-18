За год в Томской области стало больше бобров и меньше белок

Бобры продолжают активно плодиться в Томской области на фоне отсутствия интереса к ним со стороны охотников, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные доклада об экологической ситуации в региона в 2022 году.

В тексте документа, опубликованного департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и ОГБУ «Облкомприрода», говорится, что если в 2021 году численность бобра в регионе составляла 28 тыс. 454 особи, то в 2022 году — уже 51 тыс. 893.

«У охотников отсутствует какая-либо экономическая мотивация по осуществлению промысла бобра, ондатры, а в последнее время и белки. Постоянно идет неосвоение установленных лимитов на добычу бурых медведей, что в свою очередь ведет к росту численности хищников в угодьях и необходимости разрабатывать мероприятия, стимулирующие отстрел зверей», — говорится в докладе.

Так, за год численность медведя в Томской области выросла с 9 тыс. 187 особей до 9 тыс. 882. При этом количество ондатр сократилось с 228 тыс. 110 до 138 тыс. 583, а белок — с 126 тыс. 979 до 109 тыс. 186.

Начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктор Сиротин, принимавший участие в составлении доклада, пояснил «Интерфаксу», что численность белки является волнообразной от года к году, а популяция ондатры, которая восстанавливается после эпидемии туляремии около 25 лет назад, могла снизиться из-за обезвоживания водоемов и объема кормовой базы.

«Бобр, в отличие от ондатры, ведет совсем другой образ жизни. Если ондатра зависит от водоемов, так как питается околоводной растительностью, то бобр умеет строить плотины и обеспечивать себя водой», — уточнил Сиротин.

По его мнению, отрегулировать численность бобра, деятельность которых становятся причиной переливов дорог и разрушения дамб, возможно, если разрешить весеннюю охоту на грызуна.

«Охота на бобра будет эффективна только весной, так как он мигрирует по весеннему половодью, ему легко расселяться, зверь особо не реагирует на человека. А осенью охотиться на него возможно только на тропах и хатках, и в это время он очень чуткий зверь. Но правилами охоты это запрещено, экологи против, вопрос не решается», — сказал Сиротин.

Он добавил, что интерес у охотников к бобру, возможно, повысится, если на рынке будут востребованы соответствующие товары, но пока шкура и мясо грызуна не пользуются популярностью у покупателей.

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