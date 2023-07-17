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Завтра в Томске ограничат движение на ул. Вершинина

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Завтра, 18 июля, в Томске временно изменится схема движения транспорта на ул. Вершинина, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение коснется участка от ул. Пирогова до ул. Учебной. Здесь будут проводить работы ООО «Газпром газораспределение Томск».

Ограничение будет действовать с 10.00 вторника, 18 июля, до 21.00 среды, 19 июля. На время проведения работ для автомобилистов будут действовать временные знаки дорожного движения.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании путей передвижения по городу.

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