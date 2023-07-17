Микропластик плохо влияет на ЖКТ сибирских рыб — томские ученые

Ученые Томского государственного университета выяснили, что частицы микропластика, попадающие в организм сибирских рыб, повышают активность пищеварительных и антиоксидантных ферментов. Это, в свою очередь, может впоследствии привести к нарушению роста и развития ценных представителей ихтиофауны, сообщает пресс-служба вуза.

— Микропластик — широко распространенный и устойчивый загрязнитель морской и пресноводной среды, который воздействует на водные организмы, в том числе на гидробионтов, имеющих пищевую ценность, — говорит директор Центра исследования микропластика в окружающей среде Биологического института ТГУ Юлия Франк. — Доказано, что микропластик может поступать в водные организмы разных трофических уровней и передаваться по пищевым цепям. Значительное количество микро- и нанопластиков в водоемах потребляется беспозвоночными и рыбами, что приводит к их трофическому переносу вплоть до человека.

В ходе экспериментальных исследований биологи ТГУ проверили, как микропластик влияет на личинок одной из самых ценных промысловых рыб Сибири — пеляди (Coregonus peled Gmelin), которую также называют сырок. В изучении было задействовано 8000 личинок трехнедельного возраста. Они находились в разных аквариумах, в которых было смоделировано загрязнение микропластиком в разной концентрации (5 мкг/л, 50 мкг/л, 500 мкг/л), и контрольная группа в аквариуме с чистой водой. Для оценки изменений активности ферментов использовались флуоресцентные полистирольные микросферы одинакового диаметра 2 мкм.

Исследователи проводили проверку нескольких выборок личинок до начала эксперимента, а также из каждого аквариума через сутки и через шесть суток. Каждый вариант биологи анализировали в трех повторностях. Результаты экспериментов показали, что под влиянием микропластика у рыб изменяется активность ферментов.

— По нашим результатам в ответ на присутствие микропластика у личинок пеляди повышалась активность пищеварительных ферментов (α-амилазы, трипсина, липазы), также как и активность каталазы — одного из важнейших антиоксидантных ферментов всех живых организмов, — поясняет Юлия Франк. — Совокупно происходили изменения, которые указывают на модуляцию окислительного стресса у рыб и нарушение работы ЖКТ. Результаты этого исследования имеют значение для оценки влияния МП на экологическую устойчивость и продовольственную безопасность, особенно в северных регионах, сильно зависящих от водных ресурсов.

По словам ученых, исследование влияния микропластика будет продолжено на других промысловых рыбах. Следующим объектом исследования станут личинки стерляди. Помимо этого, зимой исследователи планируют поставить серию экспериментов с червями-тубифицидами, которые служат кормовой базой для многих рыб и потенциально могут служить вектором переноса МП в пресноводных трофических цепях.

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