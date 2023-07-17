В Томске задержали пятерых участников этнической наркогруппировки с килограммом героина

17 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Томские полицейские задержали лидера и четверых участников этнической наркогруппировки, которая занималась сбыто запрещенных веществ на территории Сибирского федерального округа.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, подозреваемых поймали на въезде в областной центр. На парковке на Московском тракте при досмотре иномарки полицейские обнаружили изъяли два свёртка из полимерного материала чёрного цвета. Экспертиза установила, что их содержимым является героин общей массой более 1 килограмма.

В итоге были задержаны трое граждан Республики Узбекистан 1984, 2003 и 2002 года рождения и один гражданин Таджикистана 1982 года рождения. По предварительным данным, они занимались розничным сбытом наркотических средств через тайники.

Полицейские также изъяли более 200 свёртков с запрещёнными веществами, упаковочный материал, а также обнаружили более 10 закладок.

По данному факту возбуждено четыре уголовных дела. Всем фигурантам предъявлено обвинение. Сейчас они находятся под стражей.

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