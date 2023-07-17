В Томске на Партизанской откроется новый детсад

Муниципальный детский сад откроется в здании по ул. Партизанская, 21/1 в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее здесь располагалось частное учреждение дошкольного образования, а само помещение было в федеральной собственности. Однако после обращения в Министерство науки и высшего образования здание было решено передать муниципальному детскому саду № 15. В ближайшее время документы будут подготовлены в Росимуществе, и садик переедет в здание.

«Сегодня мэрия много работает для того, чтобы в густонаселённых районах появлялись новые детсадовские места. Для этого мы ремонтируем уже имеющиеся муниципальные здания, строим новые образовательные учреждения. Конечно, для города было необходимо забрать в муниципальную собственность здание по ул. Партизанской. Как только документы будут оформлены, мы подготовим площади для размещения ребятишек», — отметил заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

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