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Работы по благоустройству томского Буфф-сада должны завершить к 1 сентября

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В томском Буфф-саду идет вторая очередь благоустройства. Специалисты занимаются укладкой тротуарной плитки, планировкой территории и прокладкой кабелей освещения, сообщает Центр развития городской среды Томской области.

В свою очередь пресс-служба мэрии отмечала, что работы пока выполнены всего на 40%. На прошлой неделе после обхода сквера и. о. мэра Михаил Ратнер поручил ускорить ремонт и обеспечить безопасный проход через него для горожан. На последнее ранее жаловались сами томичи.

По словам Центра развития горсреды, объекты такого типа часто огораживаются забором, чтобы ограничить доступ на строительную площадку. Однако в случае с Буфф-садом, было решено оставить его открытым. Тем не менее, специалисты просят по возможности использовать обходные пути — строительная площадка не предназначена для комфортного транзита пешеходов.

«Что касается доступности для маломобильных групп населения и людей с колясками, хотим отметить следующее. Буфф-сад — это особая территория со множеством резких перепадов высоты. В некоторых местах угол наклона не позволяет установить пандусы по нормативу. Однако пространство спроектировано таким образом, что по основным дорожкам перемещаться можно будет беспрепятственно», — говорится в сообщении Центра.

Специалисты добавляют, что для такой территории выбраны не самые простые проектные решения. Например, предусмотрена особая кладка плитки со сложным рисунком, который выкладывается по специальной схеме.

«В связи с этим темпы строительства несколько медленнее, чем на более простых территориях. Однако, срок сдачи объекта — 1 сентября, и до этой даты у подрядчика есть еще полтора месяца», — говорится в сообщении.

Фото: Серафима Кузина

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