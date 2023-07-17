В Томске снимают научпоп о писателе Георгии «Сибиряке» Гребенщикове

17 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске 17 июля завершились съемки научно-популярного фильма о сибирском журналисте, этнографе, писателе, драматурге, литературном критике и общественном деятеле Георгии Гребенщикове, писавшем под псевдонимом Сибиряк. В центре будущей короткометражки — исследование его текстов, проводимое кандидатом филологических наук Еленой Ярковой.

Проект реализуется в рамках лаборатории Фестиваля актуального научного кино (ФАНК) с целью показать исследование через призму жизни самого ученого. По словам режиссера и сценариста проекта Кристины Быковой, результатом работы станет 10-минутная картина. Короткометражка расскажет, как Гребенщиков изображал Сибирь в зарубежной литературе, а также о том, что происходило в его творческой мастерской при создании англоязычных произведений.

Последней локацией съемок стал Музей книги Научной библиотеки ТГУ. Сцена интервью с Еленой Ярковой (справа) Фото: Серафима Кузина

— У меня и моего художественного руководителя по лаборатории Дмитрия Завильгельского идея такая: наука проявляется и, в том числе, зависит от личности исследователя, потому что человек никогда не будет заниматься тем, что ему совершенно не откликается в душе. Мы хотели показать исследование творчества Гребенщикова именно через человека. Поэтому в нашем фильме много сцен из жизни самой Елены — ее участие в Science slam (это битва ученых на сцене бара или ночного клуба, где они рассказывают о главных научных идеях современности и собственных исследованиях — прим. ред), ее работа и даже кадры со свадьбы, — говорит Кристина Быкова.

Кристина Быкова Фото: Серафима Кузина

Елена Яркова уже несколько лет занимается изучением образа Сибири в литературе. В 2019 году случай помог ей найти архивные материалы Георгия Гребенщикова, после чего Елена заинтересовалась его творчеством и биографией. Сам Гребенщиков родился и жил в Сибири, много писал об этом регионе и называл себя писателем-реалистом. После революции сначала эмигрировал во Францию, а потом — в США, где он не только продолжил писать о Сибири, но и начал переводить с русского уже изданные произведения, изображая свою родину в лучших красках:

— Для перевода на английский язык Гребенщиков, по большей части, достаточно сильно романтизировал Сибирь и показывал ее самыми лучшими сторонами, какие только могут быть. Примером этому может служить повесть «Ханство Батырбека». На русском языке это объемная реалистичная история, очень грустная, о том, как у кочевников разрушается их традиционный уклад жизни. На английский Гребенщиков перевел лишь маленькую вставную новеллу о том, как отец главного героя завоевал себе невесту, победив соперника в гонке на белом верблюде, потому что он держит скорость на долгие расстояния лучше, чем даже самый хороший жеребец, — рассказывает исследовательница.

Елена Яркова Фото: Серафима Кузина

Значительное влияние на «сибириковость Гребенщикова», по словам Елены, оказал его учитель Григорий Потанин. Часть своих исследований Яркова посвятила творчеству этого известного сибирского ученого и общественного деятеля.

— Начиная с магистратуры, я очень сильно заинтересовалась темой Сибири. Я занимаюсь ей, потому что эти исследования дают мне и межкультурный трансфер, и межязыковой — понимание того, что меняется, когда автор переводит сам себя на иностранный язык и что сохраняется. Это с одной стороны, а с другой — образ региона мне всегда был интересен: то, как он конструируется, за счет чего, какими словами говорят о Сибири, что происходит с образом региона при переходе с одного языка на другой, — добавляет Елена.

Большое влияние на творчество Гребенщикова оказал Григорий Потанин Фото: Серафима Кузина

По словам режиссера, съемки фильма с рабочим названием «Частная жизнь одного филолога» начались в июле. Над ним работают операторы Екатерина Суховеркова и Николай Васнев, а также слэмеры и организаторы Science slam Инга Прищепа, Анна Ильина и Ксения Никитчук.

Премьера фильма состоится уже в сентябре на московском кинопоказе Лаборатории ФАНК. Кристина отмечает, что в Томске также планируется премьерный показ.

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