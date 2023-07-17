Суд признал банкротом агрохолдинг «Томский», открыл конкурсное производство

17 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арбитражный суд Томской области признал российско-китайское АО «Агрохолдинг «Томский» банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника, открыл в отношении него конкурсное производство, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Суд назначил заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего на 10 января 2024 года.

Заявление о признании агрохолдинга банкротом подало ООО «Агрокапитал», которое владеет 5,3% акций агрохолдинга (остальные 94,7% принадлежат «Китайско-российской компании развития сельского хозяйства», зарегистрированной в Китае). При этом «Агрокапитал» сам находится в процедуре банкротства.

В 2018 году «Агрокапитал» выдал агрохолдингу заем в размере 10,467 млн рублей, а в 2019 году уступил ему требования к другому юрлицу; по договору об уступке агрохолдинг должен был выплатить «Агрокапиталу» 18,98 млн рублей. С учетом прошедшего времени и накопленного долга по процентам суд включил в третью очередь требований кредиторов заявку «Агрокапитала» в размере 32,07 млн рублей.

Суд ввел упрощенную процедуру банкротства отсутствующего должника «без несения несоразмерных затрат на финансирование общей процедуры при отсутствии реальных доказательств возможности пополнения конкурсной массы», поскольку последние операции по счетам холдинга производились в 2021 году. При этом у агрохолдинга отсутствует имущество и денежные средства на счетах.

В судебном процессе участвует третье лицо — предпринимательница Ксения Еременко, ранее подававшая заявления о банкротстве как «Агрокапитала», так и агрохолдинга «Томский» (дела были прекращены в связи с полным погашением долга). Теперь же Еременко присоединилась к делу и предложила финансировать процедуру банкротства, переведя на депозитный счет суда 180 тыс. рублей.

«Агрокапитал» предлагал утвердить в качестве конкурсного управляющего Захара Гордиенко, однако представитель должника был против. Он настаивал на аффилированности Еременко, Гордиенко и конкурсного управляющего «Агрокапитала». Но суд не нашел доказательств их связи, поэтому утвердил Гордиенко в качестве конкурсного управляющего агрохолдинга.

Размер активов агрохолдинга в 2017 году составлял 434 млн рублей, в 2018 году — 486 млн рублей, в 2019 году — 555,6 млн рублей, в 2020 году — 626,4 млн рублей. За это время у должника, по мнению суда, была возможность погасить требования заявителя, поскольку каждый финансовый год компания завершала с прибылью.

Отмечается, что в декабре 2020 года агрохолдинг перечислил 154 млн рублей нерезиденту РФ — «Русско-китайской лесной компании», также средства переводились дочерним юрлицам. Эти обстоятельства «подтверждают, что АО «Агрохолдинг «Томский» не находился в имущественном кризисе, у него имелась возможность погасить задолженность перед заявителем, и опровергают доводы о неплатежеспособности должника в период с момента предоставления займа по договору в 2018 году», говорится в решении суда.

«Неисполнение обязательств должника перед кредитором является не следствием стечения тяжелых финансовых обстоятельств, а следствием недобросовестности должника», — отмечает суд.

Суд напоминает, что ранее директором агрохолдинга «Томский» был Владимир Тиссен, в настоящее время он находится под домашним арестом. До февраля 2020 года он также был мажоритарным владельцем «Агрокапитала».

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Томска в марте 2023 года отправил Тиссена под домашний арест. Ему инкриминируют преднамеренное банкротство (п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ).

Изначально российско-китайский «Агрохолдинг «Томский» планировал до 2024 года вложить 6 млрд рублей в АПК Томской области. Но ввести удалось только мясную ферму (позже была сдана в аренду, затем законсервирована). В планах были также ввод молочной фермы и освоение земель для производства зерна и кормов. Единственное прибыльное предприятие группы — комплекс «Первомайский» (выручка в 2021 году составила 65,7 млн рублей). Другие предприятия холдинга «Томский» либо убыточны, либо не фиксировали прибыль.

Тиссен ранее выступал руководителем проектов лесопромышленного холдинга «Рускитинвест», который также принадлежит китайским акционерам. ЛПК планировал реализовать в Томской области масштабный проект за 18 млрд рублей, но инвесторы несколько раз менялись, в итоге были введены три завода: по производству шпона, по выпуску обрезной доски, по производству МДФ-плит.

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