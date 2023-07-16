18+
18+
РЕКЛАМА

Ночью томичей ждут грозы и град

Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, погода ветер дождь интересные новости Томска Ночью томичей ждут грозы и град

В ночь на понедельник, 17 июля, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются дожди, ливни, грозы, град, при грозах местами сильные дожди, шквалистые порывы ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, а также напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

МегаФон расширил покрытие LTE в Томской области

7 июля 2023
Томские новости

Один человек погиб, другой пострадал при опрокидывании «Нивы» на трассе в Томской области

17 июня 2023
Томские новости

Корпуса СибГМУ и ТГУ эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации

20 июня 2023
Томские новости

В Научке ТГУ оцифровали альбом-летопись института Спецпроектреставрация

11 июля 2023
Томские новости

Почти половина заёмщиков Сбера в Сибири моложе 35 лет

5 июля 2023
Томские новости

В Томске появился новый стенд о родниках

14 июля 2023
Томские новости

ФАС вновь обязала «Томскавтодор» аннулировать итоги конкурса на ремонт дороги за 1,2 млрд рублей

26 июня 2023
Томские новости

В Томске завершают работу над четвертым муралом проекта «Выход в город»

30 июня 2023
Томские новости

В Томске появится Дом молодежи

26 июня 2023