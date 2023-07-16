Ночью томичей ждут грозы и град

16 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ночь на понедельник, 17 июля, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются дожди, ливни, грозы, град, при грозах местами сильные дожди, шквалистые порывы ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, а также напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

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