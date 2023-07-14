Томские врачи спасли мужчину, у которого 20 минут не билось сердце

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2023 // Фото: zdrav.tomsk.ru

Врачи Томской областной клинической больницы реанимировали 52-летнего томича, у которого 20 минут не билось сердце после передозировки лекарства.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, пациент поступил по скорой — у него произошел приступ судорог, остановилось дыхание и кровообращение. Всё началось с носового кровотечения, спровоцированного передозировкой лекарства, которое пациент принимал дома в связи с заболеванием сердца. В больнице врачи зафиксировали, что пульса нет.

Анестезиологи-реаниматологи Вадим Гусаков, Марк Павленко и Михаил Мальков, провели реанимационные мероприятия. Через 20 минут удалось восстановить сердечный ритм, после чего больного перевели в реанимационное отделение, где сначала он находился на искусственной вентиляции лёгких.

В реанимации пациент проходил лечение 17 дней. Для восстановления пациента привлекли, неврологов, кардиологов и медиков лечебной физической культуры. После того, как ситуация стабилизировалась и больной начал дышать самостоятельно, его перевели в отделение терапии.

«Сейчас пациент полностью восстановился, он чувствует себя удовлетворительно, никаких кровотечений нет, одышка и боли в сердце его сейчас не беспокоят. Мужчина разговаривает, ходит, ест самостоятельно. После такой длительной остановки сердца — это действительно чудо. Ведь кора головного мозга без кровообращения и дыхания живет не больше 5-7 минут. Поэтому в этом случае последствия могли бы быть и совсем иными. Желаем пациенту скорейшего восстановления», — отметила лечащий врач больного, анестезиолог-реаниматолог ОКБ Марина Долгополова.

Врачи напоминают томичам, что прием лекарств в дозах, которые превышают рекомендации, может привести к летальному исходу. При первых признаках передозировки вызывайте скорую медицинскую помощь.

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