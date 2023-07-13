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Главврач Парабельской больницы, обвиняемый в превышении полномочий, предстанет перед судом

Судебные дела, Томские новости, уголовное дело арестовали интересные новости Томска превышение полномочий Главврач Парабельской больницы, обвиняемый в превышении полномочий, предстанет перед судом

Главный врач Парабельской районной больницы предстанет в суде по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

В 2022 году ОГБУЗ «Парабельская районная больница» из областного бюджета было выделено 6 млн 420 тыс. рублей на приобретение кислородного концентратора для борьбы с коронавирусной инфекцией. Главврач провел аукцион. Победитель поставил оборудование, несоответствующее документам, несмотря на это, главврач принял концентратор.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Обвиняемому грозит до 10 лет колонии

Расследование завершено, дело передано в суд.

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