Главврач Парабельской больницы, обвиняемый в превышении полномочий, предстанет перед судом

13 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Главный врач Парабельской районной больницы предстанет в суде по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

В 2022 году ОГБУЗ «Парабельская районная больница» из областного бюджета было выделено 6 млн 420 тыс. рублей на приобретение кислородного концентратора для борьбы с коронавирусной инфекцией. Главврач провел аукцион. Победитель поставил оборудование, несоответствующее документам, несмотря на это, главврач принял концентратор.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Обвиняемому грозит до 10 лет колонии

Расследование завершено, дело передано в суд.

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