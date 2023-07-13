На днях томичей ждут грозы, град и шквалистый ветер

13 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ближайшие дни, 14–16 июля, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

«Ожидаются дожди, ливни, грозы, град, шквалистые порывы ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».