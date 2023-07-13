«Ростелеком» завел оптику в частный сектор города Асино Томской области

13 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи для пяти тысяч семей, которые проживают в частных жилых домах города Асино Томской области. Теперь абоненты могут пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/сек.

Оптика «Ростелекома» до этого была в Асине только в многоквартирных домах, в частном секторе оператор подключал абонентов по медным линиям. Сегодня, всем жителям стала доступна технология GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть), по которой, кабель заводится напрямую в помещение, что способствует получению качественного сигнала без помех. В результате скорость интернета увеличилась в 25 раз.

«Второй год мы активно ведем строительство оптики в частном секторе населенных пунктов области. За первое полугодие девять с половиной тысяч таких домохозяйств получили возможность пользоваться скоростным интернетом нашей компании, а также всеми сопутствующими услугами наравне с жителями многоквартирных домов», — сообщил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Расширение телеком-инфраструктуры в Асине способствует социально-экономическому развитию нашего города. Благодаря проектам, направленным на подключение к интернету физических лиц, провайдер дает такую цифровую возможность и организациям. Для частного бизнеса, расположенного в отдельно стоящих зданиях, наличие стабильного веб-соединения — один из важнейших факторов успешной деятельности», — прокомментировала заместитель главы Асиновского городского поселения Дарья Кодочигова.

Преимуществами широкополосного доступа в интернет является то, что по одному кабелю абонент получает сразу несколько цифровых услуг: интерактивное телевидение с онлайн-кинотеатром Wink, домашнее видеонаблюдение, сервисы «Умного дома».

«Ростелеком» предлагает для абонентов на базе интернета различные пакетные предложения: с цифровым видеосервисом Wink и с мобильной связью. В один лицевой счет клиент может объединить все услуги и управлять ими при помощи личного кабинета. Подробную информацию о подключении можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

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