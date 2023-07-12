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Томичи могут поддержать местные проекты в борьбе за премию Russian Traveler Awards 2023

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Томские проекты борются за победу в конкурсе Russian Traweler Awards. Поддержать их можно в онлайн-голосовании.

Как сообщают организаторы, в этом году в конкурсе участвуют более 450 объектов. Они борются за победу в 14 номинациях, от музеев и круизов до национальных блюд и экомаршрутов. Томскую область представляют семь проектов.

В номинации «Культурно-исторический объект/музей» участвует Первый музей славянской мифологии. На звание лучший «Народный промысел» претендует «Томская береста». Натуральный продукт томского производства Кедровое молочко борется за победу в номинации «Национальное блюдо».

Самая крупная система болот, защищающая северную часть планеты от перегрева, дом для многих редких животных и птиц Васюганское болото участвует в номинации «Природный объект».

Также в конкурсе заявлены традиционный томский «Праздник топора», экомаршрут «Ворота в болото» и туристический маршрут «Путешествие в науку: Томск — Сибирские Афины».

Организаторы сообщают, что голосование продлится до 31 октября. При этом отдать свой голос за полюбившийся проект можно каждый день. Чтобы отдать голос, на сайте нужно войти в личный кабинет через выбранную соцсеть и нажать кнопку «Голосовать».

«Russian Traveler Awards 2023» — онлайн-голосование от журнала Russian Traveler. Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые подобрали лучшие туристические направления и услуги в своих регионах.

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