В Томске перекроют движение на участке ул. Советской

12 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Завтра утром, 13 июля, в Томске временно ограничат движение по ул. Советской на участке от ул. Пирогова до ул. Советская, 93.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 10.00 завтрашнего дня до 24.00 воскресенья, 30 июля, на данном участке будет перекрыта одна полоса (при движении в сторону ул. Учебной). В это время здесь будут проводить ремонт теплосетей.

Во время действия ограничения движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками. Уточняется, что проезд к жилым домам будет обеспечен.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании путей передвижения по городу.

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